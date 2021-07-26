Для украинцев открылись уже 14 стран ЕС

14 стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов в рамках ослабления ограничений, введенных ранее для противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
«Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщается на странице МИД Украины в Facebook в понедельник.
Внешнеполитическое ведомство напомнило, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.
«Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия,Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест», — указали в МИД Украины.
В министерстве обратили внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИД. С ответами на распространенные вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться по ссылке.
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