Новый скандал с Зозулей в Испании: вмешалось посольство Украины

Посольство Украины в Испании очередной раз выразило свою поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле в связи с очередной провокацией, направленной против нашего соотечественника.

Об этом говорится в заявлении посольства в Фейсбуке.

«Мы повторяем, что Роман Зозуля — один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули», — заявили украинские дипломаты.

Они добавили, что «ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа».

Как сообщалось, после появления в испанских СМИ информации о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб «Алькоркон» испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию связями футболиста с украинскими нацистами.

24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался, главная причина — недовольство болельщиков.

Зозуля в сезоне-2020/2021 играл в клубе «Альбасете» и провел 37 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.