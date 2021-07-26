Минцифры предлагает деньги тому, кто сломает «Дія.Підпис»

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти по поиску уязвимостей в приложении «Дія» с призовым фондом 1 млн грн.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что во вторник, 27 июля, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти.
«Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа — тестирование Дія.Підпису. Призовой фонд: 1 млн грн», — говорится в сообщении.
«Дія» — самый безопасный украинский государственный IT-продукт. Приложение не хранит персональные данные, а лишь отражает информацию, которая уже есть о вас в реестрах, поясняется в сообщении.
В Минцифры отметили, что принять участие могут все желающие независимо от опыта и квалификации.
Реализация багбаунти проходит при поддержке международной платформы Bugcrowd и Агентства по международному развитию США USAID Ukraine — USAID Украина «Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины».
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