Tesla впервые получила $1 млрд чистой прибыли за квартал

Tesla представила финансовые результаты за второй квартал 2021 года, намного превысив ожидания аналитиков. Компания стала прибыльной восьмой квартал подряд, при этом впервые за всю историю квартальная прибыль превысила $1 млрд, составив $1,14 млрд.

Это в 11 раз больше, чем в том же периоде годом ранее ($104 млн) и на 161% больше, чем в предыдущем квартале ($438 млн).

Выручка Tesla почти удвоилась, достигнув $11,96 млрд, в то время как аналитики ожидали роста до $11,4 млрд. Доход от продаж электромобилей составил $10,21 млрд, из которых всего $354 млн или 3,5% были получены за счет продажи нормативных кредитов. В первом квартале Tesla продала кредитов на $518 млн.

Нормативные, или ZEV-кредиты (Zero-Emission Vehicle credits) — это баллы, которые автопроизводители получают за продажу электромобилей. Если не удается набрать нужное количество баллов, компания должна заплатить крупный штраф. Чтобы добрать недостающие ZEV-кредиты и избежать наказания, их можно купить у других производителей. Так как Tesla производит только электромобили, у нее накапливаются лишние кредиты, которые она продает другим компаниям. Такие правила действуют в 12 штатах США, в том числе в Калифорнии, Нью-Йорке, Коннектикуте и Массачусетсе.

Tesla нарастила показатели благодаря восстановлению продаж после пандемии. В минувший квартал производитель поставил клиентам 201,3 тыс. машин, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Компания также подтвердила свое намерение увеличить поставки электромобилей в 2021 году на 50% по сравнению с прошлым годом. В 2020 году Tesla сумела выполнить свои планы и поставила клиентам почти 500 млн машин. По мнению экспертов, опрошенных WSJ, компания продолжит наращивать производство. По их прогнозам, в третьем квартале Tesla поставит 231 тыс. электромобилей.

Отметим, что хотя Tesla по-прежнему остается крупнейшим автопроизводителем в мире по рыночной стоимости, ее акции подешевели с начала года на 6,8%. В то же время индекс S&P 500, куда входит компания, взлетел на 17,7%, до 4422,31 пункта, обновив исторический максимум. Также выросли акции конкурентов — General Motors, Ford Motor и других. В текущем году эти компании направили серьезные усилия на то, чтобы закрепиться на рынке электромобилей.