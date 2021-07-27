Путин обеспокоился эмиссией доллара

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

По его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и Штаты уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%.

«И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция, — сказал Путин. — Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской экономики для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты».

По словам главы РФ, мировая экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса, но этот процесс связан с инфляционными рисками.