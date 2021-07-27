Войти
Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке
позиция
Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов
инициатива
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Тихановская пообещала не участвовать в новых выборах

204
Тихановская пообещала не участвовать в новых выборах

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть полезной в политике.

«Я не планирую участвовать в новых, честных, открытых выборах. Но, напомню, за это время я приобрела пусть не большой, но какой-то опыт, у меня есть разные связи, контакты, и думаю, что могла бы быть полезной политике. Но в той мере, в какой я буду необходима. Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии», — заявила Тихановская в интервью агентству «Укринформ», опубликованном во вторник.

Комментируя возможность введения парламентской формы правления в Беларуси, она заявила, что такая форма правления действительно рассматривается.

«Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет. Проводится совместная кампания...», — сказала Тихановская.

Читайте также: Белорусский суд признал экстремистским польский телеканал

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов.

Беларусь, Светлана Тихановская
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Артем Побережник
Артем Побережник
политолог

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 – це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о «судебной реформе», потому что 20 июля не было легитимного заседания Верховной Рады

20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой «судебной реформе», но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016