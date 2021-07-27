Тихановская пообещала не участвовать в новых выборах

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не намерена участвовать в новых выборах, но могла бы быть полезной в политике.

«Я не планирую участвовать в новых, честных, открытых выборах. Но, напомню, за это время я приобрела пусть не большой, но какой-то опыт, у меня есть разные связи, контакты, и думаю, что могла бы быть полезной политике. Но в той мере, в какой я буду необходима. Как только я пойму, что все, то уйду вполне спокойно. Потому что у меня до сих пор каких-то политических амбиций не выявлено. Я буду столько, сколько нужно Белоруссии», — заявила Тихановская в интервью агентству «Укринформ», опубликованном во вторник.

Комментируя возможность введения парламентской формы правления в Беларуси, она заявила, что такая форма правления действительно рассматривается.

«Нам нужно сделать все для того, чтобы диктатуре больше не было места в Беларуси. Поэтому сейчас на общее рассмотрение вынесен проект конституции, который совместно готовят и моя команда, и Народное антикризисное управление, и Координационный совет. Проводится совместная кампания...», — сказала Тихановская.

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов.