Байден назвал «настоящую проблему» Путина

Российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие, это создает определенные трудности для руководства страны, заявил президент США Джо Байден.

«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем. Она восьмая по размеру в мире — он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», — пояснил Байден. Отрывок с его выступлением опубликовал телеканал CBS News.

Комментарии президента прозвучали во время его обращения к разведывательному сообществу США. Байден также подчеркнул, что американская разведка лучше российской. «Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит», — добавил глава государства.

Первая встреча Путина и Байдена в должности президента США прошла в Женеве 16 июля, она продлилась около четырех часов.