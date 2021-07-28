СБУ разоблачила масштабную растрату бюджетных средств в ГПЗКУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему в «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» (ГПЗКУ).

Как сообщается на сайте СБУ в среду, бывший директор одного из филиалов корпорации подозревается в растрате почти 15 млн грн бюджетных средств.

«Чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно изъяли 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры. Сейчас организатор схемы уведомлен о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Как сообщалось, ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое — до 7,12 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.