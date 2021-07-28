В РФ уже привили около 20 млн человек

Количество людей, прошедших полный курс вакцинации в России, оценивается в районе 20 млн человек, подавляющее большинство привито вакциной «Спутник V», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 млн, полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около 1 млн, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал Институт Чумакова ("КовиВак".— Ред.),— порядка 300 тыс.",— сказала Попова, которую цитируют российские СМИ.
Необходимо сформировать коллективный иммунитет к COVID-19, чтобы защитить от него молодое поколение, сказала Попова. "Чтобы COVID не перешел на более молодое поколение, его нужно остановить сейчас... Теми мерами, которые мы принимаем с вакцинацией, мы не позволяем ему распространяться все больше и больше",— отметила она.
Напомним, что смертность от коронавируса в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, выросла на 21% за минувшую неделю.
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