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НАПК обнаружила нарушений в декларациях 64 чиновников

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НАПК обнаружила нарушений в декларациях 64 чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальную полицию Украины (НПУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) в отношение обнаруженных признаков уголовного или административного правонарушения в е-декларациях чиновников, сообщает сайт НАПК.

«В связи с выявленными признаками уголовных преступлений НАПК направит в указанных правоохранительных органов по подследственности обоснованные выводы (результаты проверки) по деклараций следующих лиц», — говорится в сообщении.

НАПК выявило признаки уголовного или административного правонарушения в 64 из 294 деклараций. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн.

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Среди правонарушителей оказались народные депутаты и бывшие и в находящиеся нынче на должности государственные чиновники. В частности, бывший первый заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Ирина Овчаренко, судья Верховного Суда Украины Николай Короткевич, народные депутаты Украины Михаил Забродский, Максим Пашковский, Ольга Саладуха, Анна Колесник; бывший первый замдиректора ГБР Александр Бабиков, бывший замглавы Государственной службы экспортного контроля Денис Радов, бывший глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, бывший замглавы Харьковской ОГА Тарас Пастух, бывший замглавы Запорожской ОГА Андрей Буйный, замглавы Харьковской ОГА Руслан Тихонченко.

НАПК
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