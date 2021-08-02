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«Укрнафта» в I полугодии получила чистую прибыль почти 1,6 млрд грн

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«Укрнафта» в I полугодии получила чистую прибыль почти 1,6 млрд грн

ПАО «Укрнафта» в январе-июне 2021 года получила чистую прибыль 1 млрд 584,749 млн грн против 2 млрд 595,655 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2020 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход в первом полугодии возрос в 1,5 раза (на 5 млрд 68,74 млн грн) — до 15 млрд 41,513 млн грн, валовая прибыль — в 3,3 раза (на 4 млрд 607,785 млн грн), до 6 млрд 571,418 млн грн.

Как сообщалось, «Укрнафта» в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход компании в 2020-м увеличился на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) — до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль — на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

«Укрнафта» в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом — до 1,501 млн тонн, газа — на 3% (на 35 млн куб. м) — до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа —на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

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«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций. На балансе «Укрнафты» находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

Укрнафта
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