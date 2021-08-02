В Украине жару сменят дожди

Во вторник, 3 августа, в южных, восточных, большинстве центральных областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура днем 23-28° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 3 августа в Украине переменная облачность. В южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

4-5 августа в Украине также ожидается переменная облачность. 4 августа ночью в западных областях, днем на Правобережье, 5 августа в северных, местами центральных, днем и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы (днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с); на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в западных областях 20-25°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 27-32°.

6 августа на Правобережье, 7 августа в целом в Украине кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°; днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°, 6 августа в западных областях 19-24°.

В столичном регионе 3 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 15-17°, днем 25-27°; по области — ночью 12-17°, днем 23-28°.

4-5 августа в столице также ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, только ночью 4 августа без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

6-7 августа в Киеве кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.