В Греции эвакуировали три деревни из-за масштабного лесного пожара

Утром 22 августа на востоке греческого острова Мани произошел масштабный лесной пожар. В качестве меры предосторожности местные власти решили эвакуировать три деревни, расположенные вблизи места пожара.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

По данным издания, речь идет о поселениях Вачос, Джерма и Дрозолиги. Пожар также заблокировал движение по автодороге Ареополис-Гифио, поэтому автомобили вынуждены ехать на объездные дороги.

К тушению пожара в районе Лангадаса, где пламя сформировало два очага, привлечены 53 человека с 17 пожарными машинами. Также пожар тушат четыре самолета и 5 вертолетов.

Муниципальные власти, как добавили в издании, помогают с резервуарами для воды.