В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями

В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения во вторник в Киеве.
«Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель —введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом», — подчеркнул чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.
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