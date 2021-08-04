Войти
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
реформы
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

119
Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00.

«Ходатайство адвоката... об изменении меры пресечения (Кузьменко — Ред.) удовлетворить частично, изменив круглосуточный домащний арест с использованием электронного контроля на домашний арест... — с 23.00 до 6.00...», — говорится в определении суда, оглашенном на заседании в среду.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Читайте также: НАПК получило решение суда и снова требует уволить Витренко

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Павел Шеремет, Юлия Кузьменко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016