Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00.
«Ходатайство адвоката... об изменении меры пресечения (Кузьменко — Ред.) удовлетворить частично, изменив круглосуточный домащний арест с использованием электронного контроля на домашний арест... — с 23.00 до 6.00...», — говорится в определении суда, оглашенном на заседании в среду.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.
25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.
Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.
Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.
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