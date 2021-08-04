НАПК получило решение суда и снова требует уволить Витренко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от Кабинета министров выполнить предписание о разрыве контракта с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко, поскольку апелляционный суд отменил решение ОАСК.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Предписание НАПК в Кабмин о незаконном назначении руководителя НАК „Нафтогаз Украины“ подлежит исполнению — апелляционный суд отменил решение ОАСК о приостановлении действия предписания», — цитирует пресс-служба главу НАПК Александра Новикова.

В агентстве напомнили, что 3 августа Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу НАПК и отменил решение ОАСК, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинету министров Украины.

Напомним, в середине июня НАПК выступило с позицией о том, что Витренко назначили главой «Нафтогаза» с нарушением законодательства. Сначала агентство направило предписание с требованием уволить Витренко в Кабмин, а 1 июля — набсовету НАК.

В начале июля Окружной административный суд Киева заблокировал оба предписания с требованием уволить Витренко.