НАПК получило решение суда и снова требует уволить Витренко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от Кабинета министров выполнить предписание о разрыве контракта с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко, поскольку апелляционный суд отменил решение ОАСК.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«Предписание НАПК в Кабмин о незаконном назначении руководителя НАК „Нафтогаз Украины“ подлежит исполнению — апелляционный суд отменил решение ОАСК о приостановлении действия предписания», — цитирует пресс-служба главу НАПК Александра Новикова.
В агентстве напомнили, что 3 августа Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу НАПК и отменил решение ОАСК, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинету министров Украины.
Напомним, в середине июня НАПК выступило с позицией о том, что Витренко назначили главой «Нафтогаза» с нарушением законодательства. Сначала агентство направило предписание с требованием уволить Витренко в Кабмин, а 1 июля — набсовету НАК.
В начале июля Окружной административный суд Киева заблокировал оба предписания с требованием уволить Витренко.
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