Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию или учить украинский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу «Дом», фрагмент которого опубликован в четверг на сайте телеканала.

«Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что „наше дело правое, нам в Россию, мы русские“, — это большая ошибка оставаться жить на Донбассе, это никогда не будет русской территорий. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии», — сказал он. В этой связи глава государства заявил, что «во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ». На территории Донбасса, утверждал Зеленский, «без Украины цивилизации не будет».

В то же время президент обратился к украинцам на Донбассе и выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины. «Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там. Эта земля будет деоккупированной», — заявил он.