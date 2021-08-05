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В Украине рассекретят материалы дела об Иловайской трагедии

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В Украине рассекретят материалы дела об Иловайской трагедии

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет о принятии решения в отношении рассекречивания материалов уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.

Об этом Венедиктова сообщила в Фейсбук по результатам первой встречи с родственниками военнослужащих, погибших, пленных и пропавших во время Иловайских событий.

По словам генпрокурора, приближается 7-я годовщина Иловайской трагедии. Семьи все эти годы ждут справедливости.

«Идея этой встречи — не только посмотреть друг другу в глаза, но и проинформировать, что мы на данном этапе делаем в расследовании тех событий. Приобщились к разговору представители Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства по делам ветеранов Украины, Верховной Рады Украины и Офиса Президента. Такие встречи с родными и их собраниями относительно Иловайских событий будут происходить систематически, а круг их участников со стороны государственных институтов будет расширяться, чтобы можно было комплексно и оперативно решать все насущные вопросы не только уголовно-правовые, а и социальные», — сообщила Венедиктова.

По ее словам, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операции.

Во время следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства — более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа, отметила генпрокурор.

«Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений. Также на данный момент мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный Иловайским событиям, где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду», — заявила Венедиктова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ. Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще два российских генерала, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, которое сопряжено с умышленным убийством.

По словам Венедиктовой, начальник «Департамента войны» Офиса генпрокурора Юрий Рудь сообщил, что в настоящее время в производстве проведено 2 комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечено более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также более 500 судебно-медицинских экспертиз.

Также в связи с необходимостью выяснения подробных вопросов о соответствии руководящим документам действий военных должностных лиц при планировании и непосредственного выхода из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов, а также других вопросов назначена дополнительная судебная военная экспертиза, которая на данный момент выполняется.

Работа продолжается как на национальном, так и на международном уровнях. Материалы о совершении военных преступлений переданы также в Офис прокурора Международного уголовного суда, добавила Венедиктова.

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Напомним, Офис генерального прокурора направил в Международный уголовный суд информационное сообщение по фактам вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

29 августа 2014 года во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом Красного Креста, были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.

Иловайская трагедия, Ирина Венедиктова
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