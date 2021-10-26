Ветераны войны с Россией и общественные активисты требуют наказать виновных в Иловайской трагедии

В понедельник, 25 октября 2021 года, ветераны войны с Россией и общественные активисты провели митинг под Офисом Генерального прокурора Украины. С плакатами «Требуем наказать предателей Украины!», «Корбан и Филатов агенты Кремля» митингующие потребовали от генерального прокурора Ирины Венедиктовой завершить расследование Иловайской трагедии, сообщает Телеканал Новости.LIVE.
По убеждению общественного активиста из Днепра Михаила Королева, этой трагедии не произошло бы, если бы не предательство нескольких высокопоставленных лиц, в частности генерала Руслана Хомчака, а также нынешних руководителей города Днепр – Бориса Филатова и Геннадия Корбана.
«Мы сегодня не хотим, чтобы были такие котлы, чтобы нас с вами, людей призывного возраста, засевшие во власти агенты Кремля убивали, вставляя нож в спину. Мы готовы воевать с врагом в открытом бою. Но враг сейчас находится здесь, в тылу. В Днепре агентура Кремля, агенты ФСБ, до Революции Достоинства работавшие с властью Януковича, занимались заказными убийствами, убивали своих друзей, бизнес-партнеров, забирали имущество, сейчас полностью узурпировали власть в городе. Это Геннадий Корбан и Борис Филатов, городской голова Днепра», – подчеркивает Михаил Королев.
Ветераны громко требовали встречи с Ириной Венедиктовой, перед входом в офис Генпрокурора демонстрировали фильм об Иловайской трагедии, в котором из открытых источников собрали материалы и свидетельства о соучастии Геннадия Корбана и Бориса Филатова в провале Иловайской операции.
«Это факты государственной измены и сотрудничества с российскими оккупантами», – подчеркнул на митинге Королев.
Ветераны дали четкие сроки Офису Генерального прокурора для завершения расследования и привлечения преступников к ответственности. Подобные предупредительные акции будут проведены также под зданием СБУ и Министерства внутренних дел.
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