Исполком МОК получил право исключать виды спорта из олимпийской программы

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) наделен правом исключать виды спорта из олимпийской программы без одобрения сессии — высшего руководящего органа МОК. Соответствующие изменения были внесены в Олимпийскую хартию в воскресенье на сессии МОК в Токио.
Исполком МОК теперь имеет право исключить вид спорта, событие или дисциплину из программы Олимпийских игр без согласования с сессией, если «соответствующая международная федерация, управляющая видом спорта, не выполняет решения исполкома МОК или если международная федерация действует таким образом, который может запятнать репутацию олимпийского движения».
Во время сессии не скрывалось, что к таким изменениям подтолкнула ситуация в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая не выполняет требования МОК по реформированию организации. В этой связи сохраняется вероятность того, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Игр 2024 года в Париже.
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