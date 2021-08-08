Месси расплакался на прощальной пресс-конференции «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба. Выступление футболиста транслировалось на сайте клуба.
Пресс-конференция прошла на стадионе «Камп Ноу» посвящена уходу игрока из клуба, за который он выступал с 2004 года.
Срок действия контракта игрока с клубом завершился 1 июля. 5 августа в клубе сообщили, что соглашение не будет продлено. В команде сообщали, что стороны достигли соглашения, однако не смогли подписать его из-за ограничений со стороны лиги.
Ранее президент испанского клуба Жоан Лапорта заявил, что следующим клубом аргентинца будет французский ПСЖ.
Сам футболист рассказал, что пока не подписал контракт с французским ПСЖ или каким-то другим клубом. При этом он подтвердил факт переговоров с «Пари Сен-Жерменом».
This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021
«Я ни с кем пока не договорился. Многие клубы интересуются, но сейчас я не близок к подписанию контракта с каким-либо другим клубом», — сказал Месси.
Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. В составе испанского клуба он десять раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз — Суперкубка страны. Помимо этого он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.
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