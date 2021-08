Месси расплакался на прощальной пресс-конференции «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба. Выступление футболиста транслировалось на сайте клуба.

Пресс-конференция прошла на стадионе «Камп Ноу» посвящена уходу игрока из клуба, за который он выступал с 2004 года.

Срок действия контракта игрока с клубом завершился 1 июля. 5 августа в клубе сообщили, что соглашение не будет продлено. В команде сообщали, что стороны достигли соглашения, однако не смогли подписать его из-за ограничений со стороны лиги.

Ранее президент испанского клуба Жоан Лапорта заявил, что следующим клубом аргентинца будет французский ПСЖ.

Сам футболист рассказал, что пока не подписал контракт с французским ПСЖ или каким-то другим клубом. При этом он подтвердил факт переговоров с «Пари Сен-Жерменом».

