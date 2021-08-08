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Месси расплакался на прощальной пресс-конференции «Барселоны»

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Месси расплакался на прощальной пресс-конференции «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба. Выступление футболиста транслировалось на сайте клуба.

Пресс-конференция прошла на стадионе «Камп Ноу» посвящена уходу игрока из клуба, за который он выступал с 2004 года.

Срок действия контракта игрока с клубом завершился 1 июля. 5 августа в клубе сообщили, что соглашение не будет продлено. В команде сообщали, что стороны достигли соглашения, однако не смогли подписать его из-за ограничений со стороны лиги.

Ранее президент испанского клуба Жоан Лапорта заявил, что следующим клубом аргентинца будет французский ПСЖ.

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Сам футболист рассказал, что пока не подписал контракт с французским ПСЖ или каким-то другим клубом. При этом он подтвердил факт переговоров с «Пари Сен-Жерменом».

«Я ни с кем пока не договорился. Многие клубы интересуются, но сейчас я не близок к подписанию контракта с каким-либо другим клубом», — сказал Месси.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. В составе испанского клуба он десять раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз — Суперкубка страны. Помимо этого он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий также шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.

Лионель Месси
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