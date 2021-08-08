Олимпийские игры в Токио официально завершились

XXXII летние Олимпийские игры, проходившие в Токио, объявлены закрытыми. Выступивший на торжественной церемонии закрытия глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил об их завершении.
«Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже», — сказал Бах.
Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Они прошли с 23 июля по 8 августа. Большая часть соревнований прошла без зрителей.
Первое место в медальном зачете заняла сборная США. У американцев 39 золотых медалей, 41 серебряная и 33 бронзовые. Второе место у Китая (38-32-18), третье — у Японии (27-14-17).
Сборная Украины заняла 44 позицию в общем медальном зачете. Всего на счету украинских спортсменов 19 медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.
Следующая Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа.
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