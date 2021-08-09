Белорусская оппозиция не планирует новые массовые акции

Бывший кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская исключила проведение в дальнейшем в городах страны новых массовых акций оппозиции, отметив, что «цена за это слишком высока». С таким утверждением она выступила в интервью немецкому агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в понедельник.
«Каждый участник акций может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы», — заявила Тихановская. «Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней», — отметила она.
Тем не менее Тихановская утверждала, что оппозиции следует и впредь продолжать мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе. "Демонстрации на улицах — это лишь часть протестного движения",- считает она.
В Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. ЕС итоги выборов не признал.
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