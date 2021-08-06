Украинские спасатели отправятся в Грецию тушить лесные пожары

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

«Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Он отметил, что правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Греции сотни опытных спасателей из Украины.

«Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию», — добавил он.

Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов.

В результате пожаров пострадали десятки людей, погибших нет. Уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии.