Украинские спасатели отправятся в Грецию тушить лесные пожары

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами.
«Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами», — написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
Он отметил, что правительство на внеочередном заседании одобрило проект протокольного решения о направлении в Греции сотни опытных спасателей из Украины.
«Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию», — добавил он.
Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов.
В результате пожаров пострадали десятки людей, погибших нет. Уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016