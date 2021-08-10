SpaceX запустит спутник для трансляции рекламы в космосе

Компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation планируют запустить в космос спутник для трансляции рекламы.
Об этом сообщает Daily Mail.
GEC отправит спутник CubeSat с цифровым баннером на одной из его сторон на ракете Falcon 9.
Билборд будет сниматься спутником на селфи-палку и транслироваться на сервисах Twitch и YouTube.
Ожидается, что рекламодатели будут платить за размещение рекламы криптовалютой, например Еthereum. Для размещения рекламного баннера потребуются пять типов токенов, которые будут отвечать за координаты, яркость, цвет и размещение.
Детали дизайна пока что не разглашаются, но предполагается, что дисплей будет похож на известные проекты Reddit Place или Satoshi’s Place, где пользователи могли опубликовать собственный «рисунок» размером в пиксель, заплатив за его отображение на веб-сайте.
Разработчики рекламного спутника надеются, что ряд компаний захотят разместить в космосе свой логотип.
GEC на данный момент не сообщила, сколько будет стоить покупка токенов, необходимых для рекламы на орбитальном билборде, и в какую сумму обойдется запуск CubeSat.
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