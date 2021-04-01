Уже более половины граждан не доверяют Зеленскому

Более половины жителей Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы «Рейтинг».
«Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%», — отмечается в отчете социологов. При этом уточняется, что полностью ему доверяют лишь 16% опрошенных, скорее доверяют 30%, совсем не доверяют 27%, скорее не доверяют 24%. Затруднились с ответом и «ничего не слышали» о таком политике соответственно 3% и 1%.
По данным «Рейтинга», спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют — 31%, не доверяют — 36%, не знают его — 29%, у премьер-министра Дениса Шмыгаля уровень поддержки 16%, 51% ему не доверяют, а 27% не смогли определить свое отношение к нему.
Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко пользуется доверием у 23% населения, не доверяют ему 58%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют — 54%, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — соответственно 29% и 69%. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют — 68%.
Опрос проведен группой «Рейтинг» 26-28 марта методом телефонного интервью среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольной части Донбасса и Крыма.
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