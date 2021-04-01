Уже более половины граждан не доверяют Зеленскому



Более половины жителей Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы «Рейтинг».

«Рейтинг доверия политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%», — отмечается в отчете социологов. При этом уточняется, что полностью ему доверяют лишь 16% опрошенных, скорее доверяют 30%, совсем не доверяют 27%, скорее не доверяют 24%. Затруднились с ответом и «ничего не слышали» о таком политике соответственно 3% и 1%.

По данным «Рейтинга», спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют — 31%, не доверяют — 36%, не знают его — 29%, у премьер-министра Дениса Шмыгаля уровень поддержки 16%, 51% ему не доверяют, а 27% не смогли определить свое отношение к нему.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко пользуется доверием у 23% населения, не доверяют ему 58%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют — 54%, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — соответственно 29% и 69%. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют — 68%.

Опрос проведен группой «Рейтинг» 26-28 марта методом телефонного интервью среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольной части Донбасса и Крыма.