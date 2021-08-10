Более 75% взрослых британцев уже полностью привились от коронавируса

Более 75% взрослых жителей Великобритании прошли полную вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на правительственные данные.
Согласно этим данным, 39 млн 688 тыс. 566 человек получили две дозы препарата от коронавируса. При этом одну прививку от COVID-19 сделали уже более 47 млн человек.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал успехи по вакцинации «огромным национальным достижением».
«Наша невероятная программа вакцинации предоставила защиту трем четвертям жителей Великобритании. Нам следует гордиться этим огромным национальным достижением», — написал Джонсон в своем твиттере.
Он также призвал тех, кто еще не сделал прививку, зарегистрироваться на вакцинацию, чтобы «защитить себя, своих близких и безопасно пользоваться своими правами».
Всего в Великобритании за время пандемии выявлено более 6 млн заражений коронавирусом, свыше 130 тыс. инфицированных скончались.
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