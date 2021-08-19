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«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта» COVID-19

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«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта» COVID-19

Российский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированный под штамм «дельта», сообщил глава центра Александр Гинцбург. При этом он отметил, что говорить о степени эффективности такой вакцины пока рано.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины«,— сказал господин Гинцбург «Интерфаксу». «Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше (уже имеющихся препаратов.— Ред.) против «дельта» штамма, априори никто сказать не может«,— добавил он.

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18 августа ВОЗ заявила, что распространение дельта-штамма COVID-19 опережает принимаемые меры по борьбе с коронавирусом. При этом в организации уверены, что вакцинация «совершенно точно» предотвращает рост числа тяжелых больных и смертей от дельта-штамма. По данным Минздрава РФ, эффективность российской вакцины «Спутник V» против дельта-штамма COVID-19 составляет 83%.

Спутник V, Дельта
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