Кабмин назначил нового и.о. главы правления «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО «Укрзализныця» и назначил на эту должность советника министра инфраструктуры Александра Камышина, сообщил «Интерфакс-Украина» источник в Кабинете министров.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
С июня 2019 года Иван Юрик является членом правления «Укрзализныци». В апреле 2020 года он был назначен и. о. главы компании до назначения руководителем УЗ члена наблюдательного совета международного аэропорта «Борисполь» Владимира Жмака.
После увольнения Жмака, в марте 2021 года, Юрика вновь назначили и. о. главы УЗ.
Александр Камышин окончил Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, а также Международный университет финансов. В 2010 году также получил первый уровень Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) учет и аудит и прошел управленческие программы в бизнес-школе Insead (Франция).
До назначения советником с июня 2021 года в Министерстве инфраструктуры (в его фокусе работы — тарифная политика и ж/д инфраструктура) Камышин в период с 2009 по 2012 году руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 годах работал в компании SCM, где занимал должность инвестиционного менеджера и члена Наблюдательного совета транспортных холдингов группы СКМ. С начала 2020 года — управляющий партнер инвестиционной компании Fortior Capital.
Как сообщалось, 7-8 августа набсовет УЗ провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об увольнении с должности и. о. главы правления компании. Кроме того, набсовет рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров Украины согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления.
В свою очередь в Министерстве инфраструктуры заявили, что при ведомстве создается Антикризисный штаб «Укрзализныци», основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений.
По словам министра Александра Кубракова, Камышин должен стать антикризисным менеджером для УЗ.
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