На День Независимости в Киеве состоится концерт Андреа Бочелли

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на Площади Конституции состоится концерт обладателя «Грэмми» итальянского оперного певца Андреа Бочелли, сообщили в Посольстве Украины в Италии.
«В годовщину независимости Украины в Киеве состоится знаковое событие — концерт всемирно итальянского оперного певца Andrea Bocelli. Маэстро представит программу „Голос моей души“ в поддержку создания Центра современного искусства — музея Ивана Марчука», — говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук.
Отмечается, что во время концерта на экранах будут оживать картины украинского художника, которые переплетаясь с изящными ариями итальянского тенора, что создаст невероятное многомерное художественное полотно для зрителя.
Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины под дирижерством Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
«Мероприятие состоится 24 августа в 17:00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца)», — добавили в посольстве.
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