Агентство Fitch улучшило прогноз кредитного рейтинга «Укрзализныци»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило свой оценочный прогноз кредитного рейтинга госпредприятия «Укрзализныця» со «стабильный» до «позитивный». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кредитный рейтинг УЗ остался без изменений — «В».
Изменение связаны с повышением прогноза суверенного рейтинга Украины до «позитивный». По этой же причине был изменен и рейтинг «Нафтогаза».
Дальнейший пересмотр прогноза рейтинга УЗ станет возможным после уменьшения кредитного портфеля компании и ростом доходной базы, прокомментировал и.о. главы правления УЗ Александр Камышин.
Напомним, что в конце июля Fitch исключил УЗ из списка негативного прогноза рейтингов (Rating Watch Negative), отметив улучшение ликвидности компании и позитивно оценив выпуск УЗ еврооблигаций на $300 млн.
Напомним, что ранее агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне «B».
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