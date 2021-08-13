Талибы захватили столицу еще одной афганской провинции

Движение «Талибан» взяло под контроль город Лашкаргах — административный центр провинции Гильменд на юге страны. Боевики ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации жителей и военных.

"Военные и правительственные чиновники эвакуировали город после заключения сделки с боевиками",— заявил агенству AFP источник в афганских службах безопасности.

Ранее сообщалось, что талибы захватили город Кандагар — центр одноименной провинции Афганистана и второй по величине город в стране. Накануне талибы захватили Герат — третий по размеру город в стране. Также были взяты под контроль города Газни, Лашкаргах и Калайя-Нау.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода американских военных из Афганистана. Как ранее заявлял пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в регионе наблюдается ухудшение ситуации. По его словам, талибы наращивают темпы наступления в стране, однако, по его мнению, у афганских властей есть возможность справиться с ситуацией.