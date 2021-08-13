Суд постановил конфисковать у нардепа Кивы 1,2 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил первый иск о гражданской конфискации необоснованных активов на сумму более 1,2 млн грн, принадлежащих народному депутату Украины Илье Киве (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), они взысканы в доход государства.
«13 августа 2021 года ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП... о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн грн, принадлежащих народному депутату Украины и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства», — говорится в сообщении САП.
В САП напоминают, что прокуроры при содействии НАПК и НАБУ выявили факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва.
«Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и, не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности», — уточняется в сообщении.
При этом в прокуратуре отмечают, что депутат противоправно получил 1 242 236 грн и еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.
В сообщении САП не указывается имя депутата. Как сообщают СМИ, речь идет об Илье Киве.
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