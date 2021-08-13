Трансгендеры-фигуристы смогут участвовать в женских соревнованиях

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил на своем сайте сообщение, в котором разъяснил правила участия в соревнованиях по фигурному катанию людей, идентифицирующих себя как трансгендеры. Для мужчин и женщин правила отличаются.

«Для того, чтобы перейти из женской в мужскую категорию, нужно предоставить письменное заявление о том, что гендерная идентичность является мужской. Если трансгендер-фигурист начинает гормональную терапию, то он не может вернуться обратно в женскую категорию», — говорится в релизе.

«Для того чтобы перейти из мужской в женскую категорию, общий уровень тестостерона должен составляясь ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода», — разъясняет ISU.

Также отмечается, что вернуться в свою первоначальную категорию фигурист, идентифицирующий себя как трансгендер, сможет по прошествии не менее 4 лет с момента своего первого турнира в новой категории.

Ранее в фигурном катании не было случаев участия в турнирах спортсменов-трансгендеров. В Олимпиаде первые спортсмены, которые определяют себя как трансгендеры, впервые участвовали на Играх в Токио.

Новозеландка Лорелл Хаббард квалифицировалась как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Она сменила пол в 2012 году, до этого выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина. На Играх в Токио Хаббард не смогла взять начальный вес и закончила выступление с нулем. А канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым в истории Олимпиад человеком, идентифицировавшим себя как трансгендер и выигравшим золото Игр. Биологическую операцию по смене пола она не делала.