В День Независимости перекроют центр Киева в связи с проведением парада. Ограничение запланировано во время движения колонны к месту проведения парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В частности, это ул. Маршала Рыбалко, ул. Черновола, проспект Победы, площадь Победы, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабская ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича — ул. И. Федорова.
После прохождения ул. Крещатик перекроют следующие улицы: пл. Европейская, Владимирский спуск, Боричев спуск, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, Глыбочицкий проезд, ул. Набережно-Луговая, ул. Межигорская, ул. Новоконстантиновская, ж/д станция разгрузки «Почайна», Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Глыбочицкая, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Саксаганского, ул. Верхний Вал.
Отмечается, что также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах: ул. Институтская, ул. Ольгинская, пл. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого, ул. Заньковецкой, ул. Липская, ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского, Майдан Независимости, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Костельная, ул. Петра Сагайдачного, а также на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской, ул. Шелковичной, ул. Физкультуры.
В тот же день, с 08:00 до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» на Аллею Героев Небесной Сотни. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта на 2 часа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016