В РФ пятый день подряд фиксируют более 800 смертей от COVID

В России за минувшие сутки умерли 806 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает местный оперативный штаб. В стране ежедневно с 12 августа регистрируют более 800 смертей от COVID-19.

При этом, по данным штаба, за сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 20 765 человек. В стране выявили менее 21 000 заразившихся впервые с 29 июня.