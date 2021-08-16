В США после череды аварий начали расследование против Tesla

В понедельник американское Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) начало официальное расследование в отношении производителя электромобилей Tesla. Оно проводится по факту нескольких ДТП с участием таких электромобилей, у которых, как полагают, на момент происшествия был включен автопилот. NHTSA сообщило об 11 случаях с 2018 года, когда автомобиль Tesla с включенным автопилотом врезался в другое транспортное средство, четыре из них произошли в нынешнем году.
О том, что NHTSA проверяет подобные случаи, сообщалось еще в июне, теперь регулятор объявил о начале официального расследования. Хотя автопилотом оснащено большинство современных автомобилей, Tesla неоднократно отмечала, что ее электромобили снабжены продвинутой системой беспилотного движения Autopilot. Теперь NHTSA проверяет работу этой системы в 765 тыс. электромобилей Tesla, проданных с 2014 по 2021 год.
Как отмечает Reuters, итоги расследования могут быть самыми разными — регулятор может вообще не предпринять никаких шагов, может потребовать от Tesla внести изменения в работу ее автопилота или полностью запретить его использование.
Акции Tesla уже упали на 5% после того, как стало известно о начале расследования.
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