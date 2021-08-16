Кличко пожаловался, что на него давят

Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении заявил о системном, политически мотивированном давлении на столичную власть и назвал это опасным прецедентом для всей страны.
«Я хочу обратиться к киевлянам, к представителям местного самоуправления, к представителям различных органов власти. И подчеркнуть следующее. Тот сценарий, который сегодня отрабатывают на столичной власти, — опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева», — заявил Кличко в видеообращении, обнародованном на своей странице в Facebook в понедельник.
«Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — считает мэр.
Напомним, что в последнее время в столице прошел ряд обысков в подразделениях мэрии. Правоохранители подозревают подчиненных Кличко в масштабной коррупции.
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