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Военно-транспортный самолет США за один рейс вывез из Кабула около 640 беженцев

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Военно-транспортный самолет США за один рейс вывез из Кабула около 640 беженцев

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула около 640 беженцев. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на представителей Минобороны США.

«Примерно 640 афганских гражданских лиц высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения», — сказал чиновник.

По его словам, изначально самолет не должен был брать на борт такое число людей, однако беженцы поднялись на полуоткрытую рампу C-17. Вместо того, чтобы попытаться вынудить людей покинуть самолет, экипаж принял решение взлетать, добавил представитель американского Минобороны.

Позднее издание Politico со ссылкой на два источника сообщило, что в отсеке шасси C-17 было найдено тело афганца через несколько часов после того, как самолет вылетел из аэропорта Кабула. По данным источников, тело на время вывело шасси из строя.

Ранее, 15 августа, боевики «Талибана» вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Сейчас воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются. На этом фоне граждане Афганистана и других стран массово пытаются эвакуироваться.

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Накануне, 16 августа, три афганца сорвались с американского военного самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Корреспондент The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter уточняет, что речь шла о самолете C-17. Издание Asvaka News уточнило, что они пытались покинуть страну, зацепившись за шасси улетавшего самолета.

США, Афганистан
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