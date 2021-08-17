Афганская валюта пошла вниз после прихода талибов

Конфликт в Афганистане обвалил национальную валюту — афгани — до рекордно низкого уровня. Во вторник, 17 августа, курс афганской валюты снизился на 1,7% — до 83,5013 за доллар, сообщил Bloomberg. Еще в пятницу курс составлял 80,75 афгани за доллар.
Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» взяли под контроль столицу страны Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном.
В этот же день президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны без создания переходного правительства. После этого большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана также покинули страну.
Эффект от беспорядков в Афганистане перекинулся на рынки Пакистана. В понедельник суверенные долларовые облигации Пакистана со сроком погашения в 2031 году упали на 1,8 цента, что стало самым большим падением с тех пор, как правительство разместило облигации в марте. Согласно индексу Bloomberg Barclays, пакистанские долларовые облигации в понедельник потеряли больше всего в Азии. Инвесторы были обеспокоены возможным негативным влиянием на обстановку в Пакистане, а также тем, что «глобальные силы попытаются изолировать Пакистан» из-за того, что страна якобы поддерживает талибов.
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