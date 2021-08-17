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В Индии за сутки сделали почти девять миллионов прививок

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В Индии за сутки сделали почти девять миллионов прививок

Более 8,8 миллиона человек получили вакцину от коронавируса в Индии за сутки, это самый высокий показатель с момента начала программы вакцинации, сообщил во вторник Минздрав страны.

«Индия ввела более 8,813 миллиона доз за последние 24 часа в рамках общенациональной кампании вакцинации. Это самый высокий показатель вакцинации за один день с начала нашей кампании по вакцинации. Наряду с этим, охват вакцинацией против COVID-19 в Индии вчера достиг отметки 550 миллионов. В общей сложности 554 730 609 доз вакцины были введены за 6 212 108 сеансов, согласно предварительному отчету до 7:00 сегодня», — говорится в сообщении Минздрава.

Согласно данным ведомства, первую дозу вакцины получили более 431,1 миллиона человек, обе дозы — 123,5 миллиона человек.

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Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране были выявлены первые заболевшие, общее число заразившихся коронавирусом превысило 32,2 миллиона, выздоровели более 31,4 миллиона человек, умерли более 432 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 369 тысяч человек.

Индия, вакцинация
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