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Тарас Загородний: приватизация ОГХК может быть обжалована в судах

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Тарас Загородний: приватизация ОГХК может быть обжалована в судах

Заниженная стартовая стоимость и неполная информация об активах может стать причиной обжалования итогов приватизации ОГХК, намеченной Фондом госимущества на 31 августа 2021 года.

Об этом заявил экономист, управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний. По его мнению, крупнейшая со времен продажи Криворожстали приватизация, запланированная на 31 августа 2021 года, для Правительства «может обернуться крупнейшим фиаско».

По словам эксперта, заявленная Фондом госимущества стартовая стоимость ОГХК в 3,7 миллиарда гривен в разы ниже реальной стоимости предприятия поскольку не учитывает Селищанское месторождение титановых руд.

«ОГХК оценивалась по состоянию на 31.12.20, когда в ее управлении были только Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. Эту оценку Кабмин утвердил в апреле 2021 года. Селищанское месторождение к числу активов ОГХК добавилось в августе 2021 года, после того как Госгеонедр лишил Межиреченский ГОК победы в конкурсе», — объясняет эксперт.

По его мнению, Селищанское месторождение площадью 1857 га (18 570 000 м2) — один из наиболее интересных активов, который «бонусом дарится потенциальному покупателю». «Ни в стартовой оценке предприятия, ни в утвержденной Кабинетом Министров цене ОГХК, ни на сайте ФГИУ в информации об активе, ни в пресс-релизах и других материалах, которые подаются инвесторам для ознакомления, информации об уникальном участке нет», — говорит он.

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ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Компания была создана в августе 2014 года, когда правительство Украины передало ей в управление Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. В октябре 2019 года правительство начало процесс приватизации компании, передав ее в управление Фонда государственного имущества.

приватизация, ОГХК
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