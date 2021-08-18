Перерегистрировать дачу в жилой дом теперь можно онлайн

Кабинет Министров на заседании 18 августа принял изменения в порядок перевода дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома; теперь необходимые документы можно подать в электронной форме.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
«Принятые изменения позволят ускорить оформление соответствующей документации относительно перевода дачных или садовых домов в жилые и избежать лишней бумажной волокиты», — отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
Теперь подать заявление о переводе садовых или дачных домов в жилые дома можно лично или заказным письмом с описью вложения (в частности, через центры предоставления административных услуг), или в электронной форме через электронный кабинет или другую государственную информационную систему, интегрированную с электронным кабинетом, пользователем которой является владелец.
Кроме того, решение о переводе или об отказе будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности как электронный документ. Этот документ будет иметь регистрационный номер и его будет подписывать руководитель исполнительного органа сельского (поселкового, городского) совета.
Если в сельсовете исполнительный орган не создан, то документ подписывает сельский голова с наложением квалифицированной электронной подписи.
Отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома с заключением о его соответствии ГСН будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности.
Напомним, в июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства, который устанавливает единые нормы создания электронных документов, а также предоставления и получения административных и других услуг в сфере строительства. Реестр строительной деятельности является частью этой системы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016