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Перерегистрировать дачу в жилой дом теперь можно онлайн

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Перерегистрировать дачу в жилой дом теперь можно онлайн

Кабинет Министров на заседании 18 августа принял изменения в порядок перевода дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома; теперь необходимые документы можно подать в электронной форме.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

«Принятые изменения позволят ускорить оформление соответствующей документации относительно перевода дачных или садовых домов в жилые и избежать лишней бумажной волокиты», — отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Теперь подать заявление о переводе садовых или дачных домов в жилые дома можно лично или заказным письмом с описью вложения (в частности, через центры предоставления административных услуг), или в электронной форме через электронный кабинет или другую государственную информационную систему, интегрированную с электронным кабинетом, пользователем которой является владелец.

Кроме того, решение о переводе или об отказе будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности как электронный документ. Этот документ будет иметь регистрационный номер и его будет подписывать руководитель исполнительного органа сельского (поселкового, городского) совета.

Если в сельсовете исполнительный орган не создан, то документ подписывает сельский голова с наложением квалифицированной электронной подписи.

Отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома с заключением о его соответствии ГСН будет создаваться исключительно с использованием Реестра строительной деятельности.

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Напомним, в июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства, который устанавливает единые нормы создания электронных документов, а также предоставления и получения административных и других услуг в сфере строительства. Реестр строительной деятельности является частью этой системы.

строительство, дача
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