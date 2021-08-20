В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана

В столице на улице Обсерваторной, 6, утром 20 августа снесли историческую усадьбу Барбана.

Как передает Укринформ, об этом сообщил активист Олег Симороз и опубликовал в Фейсбуке видео разрушения здания.

«Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX в.», — сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что рядом с особняком Барбана и возле дома Осипа Родина выполняются строительные работы. В частности, СМИ информировали, что 19 августа начали разбирать столетнюю усадьбу Барбана на Обсерваторной улице в Киеве, несмотря на протесты местных жителей. Еще раньше, 18 августа, во двор этого дома пытались завезти трактор, но его не пропустили активисты из соседних домов.

В Министерстве культуры и информационной политики 19 августа заявили, что предписания МКИП о запрете строительства возле усадьбы Барбана и Осипа Родина игнорируются столичными властями. В МКИП призвали мэра столицы Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков.

Особняк Барбана — исторический одноэтажный дом, был построен в конце XIX в.

Усадьба Осипа Родина — дом второй половины XIX в. в Киеве на улице Олеся Гончара, 71.