Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года. Однако, российским властям необходимо понимать на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.
«Я заверил канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. „Северный поток-2“ на две тысячи км короче, чем украинский транзит, а это намного дешевле, чем транзит через украинский канал», — заявил он.
Российский президент подчеркнул, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2, чем «Северный поток-2».
«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны знать, какие объемы. А для этого европейские потребители должны определиться и заключить контракты», — добавил Путин.
Он также отметил, что осталось уложить 15 км по морю от общей протяженности газопровода, чтобы завершить строительство «Северного потока-2».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016