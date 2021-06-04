Газ по первой нитке «Северного потока – 2» можно пустить через 10 дней

Поставки газа по первой нитке «Северного потока — 2» могут начаться примерно через 10 дней, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы — ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их — и все. Ну дней 10, наверное, потребуется», — сказал Путин, отвечая на вопрос, когда начнутся первые поставки по «Северному потоку — 2», сообщают российские СМИ.
Президент РФ заверил, что «Газпром» к поставкам готов, поэтому все будет зависеть от немецкого регулятора.
Вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, ожидает президент РФ.
«В течение, там, полутора — двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», — сказал он.
Путин заверил, что «Северный поток — 2» не несет страновых рисков, газ по нему будет дешевле для конечных потребителей.
«Здесь нет никаких страновых политических рисков. И не нужно платить деньги за транзит. Он экономически более целесообразный — это значит, что конечный потребитель в Германии будет получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран. Он просто экономически целесообразнее», — сказал Путин.
По словам президента РФ, «Северный поток — 2» является экономически выгодным коммерческим проектом. «Хочу еще раз сказать, много раз об этом говорил, хочу подчеркнуть. Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думает или считает, что это в обход других каких-то паразитеров — этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в Федеративную Республику Германии по количеству километров короче, чем через европейские страны — Украину там, Словакию, Австрию напрямую и так далее. Он короче и дешевле», — отметил Путин.
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