Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель официально назвала своего преемника. На предвыборном митинге она выразила уверенность, что новым канцлером станет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
По ее словам, она «твердо убеждена» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.
«На протяжении многих лет я видела Армина Лашета как человека и политика, для которого буква „Х“ в названии нашей партии — это не просто буква, а смысл всего, что он делал и делает. Для него важно, исходя из нашего христианского образа человека, сосредоточить внимание на личности с его неприкосновенным достоинством, навести мосты между людьми», — заявила Меркель.
Она добавила, что эти качества определят и сформируют его деятельность «в качестве канцлера Федеративной Республики Германия».
Отметим, Меркель является канцлером Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем правящего ХДС, но в конце 2018 года ушла в отставку. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, после чего уйти из политики.
Осенью 2021 года пройдут выборы в Германии, по итогам которых станет известно, кто станет новым канцлером.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже выходил на контакт с Лашетом, с которым обсуждал Донбасс и вступление в Евросоюз.
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https://en.sites.google.com/view/fffvppp/home
https://en.sites.google.com/view/aaaveee/home
https://en.sites.google.com/view/mmvww/home
https://en.sites.google.com/view/zzvjj/home
https://en.sites.google.com/view/kkvxx/home
https://en.sites.google.com/view/qqvkk/home
https://en.sites.google.com/view/ccvuu/home