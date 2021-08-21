Замгенсека НАТО Джоанэ едет в Киев на Крымскую платформу и 30-тиление Независимости Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ едет в Украину для участия в Крымской платформе и праздновании 30-тилетия Независимости Украины.
Соответствующий анонс распространила в субботу в Брюсселе штаб-квартира НАТО.
«23 августа заместитель генерального секретаря примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, на котором он выступит на инаугурационной сессии и в панельной дискуссии „Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения деоккупации“. 24 августа он примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины», — сказано в сообщении.
В НАТО также детализировали, что во время визита Джоанэ проведет двусторонние встречи со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, главой парламентского комитета по иностранным делам и межпарламентскому сотрудничеству Александром Мережко и заместителем главы Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Марианой Безуглой.
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