В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время, - Ермак

В Афганистане остается более 100 украинцев, эвакуация которых будет осуществлена в ближайшие дни, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы сможем показать вам даже кадры, как происходила эвакуация. Я думаю, что даже в боевиках в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна... на 8 месяце беременности», — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что эвакуация происходила в тяжелых условиях.

«Людей эвакуировали фактически с боевых действий... пройдет время, и мы сможем рассказать про героизм, о котором говорят во всем мире, который проявили наши военные», — сказал руководитель ОП.

По его словам операция по эвакуации украинцев из Афганистана продолжится.

«У нас в Афганистане остается более 100 украинцев и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде», — подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из аэропорта Кабул (Афганистан), прибыл в Борисполь. Из 83 пассажиров 31 гражданин Украины, сообщил телеканал «Украина24».

На борту среди граждан других стран — 31 украинец. Всего в Украину прибыли 83 человека.

Борт на аэродроме встретили руководитель ОП Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.