Зеленский наградил Меркель «Орденом Свободы»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой «Орден Свободы» за многолетнюю поддержку Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта «Крымской платформы» является очень важным.

«В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо», — сказал Зеленский.

«Орден Свободы» — государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

«Орден Свободы» является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого).